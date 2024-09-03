Россия массированно атаковала железную дорогу в двух областях

Ни один пассажирский рейс не был отменен, продолжаем движение.
В ночь на 3 сентября Россия целенаправленно обстреляла железную дорогу в Сумской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв.
Несмотря на атаку врага, ни один пассажирский рейс не был отменен, продолжаем движение.
"А вчера вечером под вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника "Укрзализныци" — машиниста локомотивного депо. Именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками. Железнодорожник и его жена, работница первичного профсоюза, получили ранения и были доставлены в больницу", — добавили в "Укрзализныце".
Напомним, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине ночью 3 сентября. Сколько целей сбила ПВО — читайте ЗДЕСЬ.
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