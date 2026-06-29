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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия массированно атакует прифронтовые АЗС: что стоит за новой тактикой противника

Российские войска наносят удары по прифронтовым автозаправочным станциям. В Минобороны пояснили, что целью вражеских атак является террор мирного гражданского населения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Российский удар по АЗС

Российский удар по АЗС / © Олег Синєгубов

После украинских ударов по логистическим объектам оккупанты решили уничтожать прифронтовые АЗС. Для этого они используют как ударные беспилотники типа «Шахед», так и другие дроны крылатого и роторного типа.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

В настоящее время под обстрелом оказались автозаправочные станции в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Советник министра обороны подчеркнул, что гражданские АЗС не влияют на поставки топлива для военных. По его словам, такие атаки направлены на террор в отношении мирного населения.

«Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться», — добавил Бескрестнов.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявлял, что за последние два месяца в Украине сгорело более 150 АЗК. Он также отметил, что почти каждую неделю подвергаются нападениям нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.

«На первый взгляд, это напоминает ситуацию в России. Но результат — кардинально иной. В России после ударов возникают очереди на заправках, дефицит топлива в отдельных регионах и перебои с поставками. В Украине же таких проблем нет», — добавил бывший министр.

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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