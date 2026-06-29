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- Украина
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Россия массированно атакует прифронтовые АЗС: что стоит за новой тактикой противника
Российские войска наносят удары по прифронтовым автозаправочным станциям. В Минобороны пояснили, что целью вражеских атак является террор мирного гражданского населения.
После украинских ударов по логистическим объектам оккупанты решили уничтожать прифронтовые АЗС. Для этого они используют как ударные беспилотники типа «Шахед», так и другие дроны крылатого и роторного типа.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.
В настоящее время под обстрелом оказались автозаправочные станции в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Советник министра обороны подчеркнул, что гражданские АЗС не влияют на поставки топлива для военных. По его словам, такие атаки направлены на террор в отношении мирного населения.
«Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться», — добавил Бескрестнов.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский заявлял, что за последние два месяца в Украине сгорело более 150 АЗК. Он также отметил, что почти каждую неделю подвергаются нападениям нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры.
«На первый взгляд, это напоминает ситуацию в России. Но результат — кардинально иной. В России после ударов возникают очереди на заправках, дефицит топлива в отдельных регионах и перебои с поставками. В Украине же таких проблем нет», — добавил бывший министр.