Россия массированно атакует реактивными БпЛА: Игнат о новой тактике врага и проценте сбивания

Юрий Игнат

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Оккупационные войска активно переходят на реактивные беспилотники, ликвидация которых требует гораздо больше усилий, чем уничтожение обычных «Шахедов-136».

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНИАН.

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По словам Игната, во вторник, 1 сентября, серьезной атаке подверглись Киевщина и Одесщина. Как отметил военный, сбито много дронов, пять баллистических ракет и почти все крылатые ракеты. В то же время при наличии большего количества ракет-перехватчиков показатель был бы значительно выше, отметил представитель ВС Украины.

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«Процент сбитых дронов остается большим, несмотря на то, что сегодня противник изменил тактику и применяет больше реактивных БПЛА. Многие ракеты не достигают целей», — сказал Игнат.

В частности, по его словам, враг может применять кроме «классических» Искандер-М также корейские баллистические ракеты KN-23, «Цирконы» и С-400, которых фиксируется очень много.

Как добавил Игнат, среди общего количества дронов, которые противник сегодня запустил по Украине, треть — реактивные БпЛА. Враг запускает дроны по столице по разным маршрутам, среди которых один пролегает, в том числе через Киевское море. Многие беспилотники перехватываются, однако определенное количество, все же, прорывается, в частности сегодня произошло попадание по жилому дому.

По словам военного, Россия значительно увеличила количество дронов, которыми атакует Украину, только за четыре дня их количество составило 800 единиц. Такая тенденция наблюдается с лета.

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«Враг нарастил их применение в июле в пять раз — по сравнению с июнем. Такая же тенденция продолжилась сейчас, в августе. И, по сей день, известно, что в августе было применено более 2800 реактивных БпЛА. Процент убытка, конечно, меньше обычных дронов», — отметил он.

По словам Игната, реактивных дронов удается сбить около 60%, в то время как «классических» «Шахедов» уничтожается 90-95%.

Как отметил военный, маршруты запуска реактивных БПЛА враг постоянно меняет. Например, когда на определенном направлении Силы обороны усиление противовоздушной обороны, в следующий раз противник может изменить маршрут и тактику применения — вид средств поражения, высоту пролета и т.д. Поэтому реагировать на действия россиян нужно мгновенно, подчеркнул Игнатий.

По словам военного, приходится применять различные средства противодействия, в том числе авиационные пушки, поэтому такая работа украинских пилотов буквально «ювелирная». Ибо нужно так подобраться к средству поражения противника, чтобы сбить его и одновременно не попасть под обломки.

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Напомним, сегодня утром, 1 сентября, Россия ударила по многоэтажке в Подольском районе Киева. В результате атаки российского беспилотника произошел пожар в 16-этажке в жилом комплексе «Город цветов». Три человека пострадали в многоэтажке в Подольском районе. Всего с начала суток в Киеве восемь пострадавших. Погибли восемь человек.

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