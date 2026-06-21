Россия массированно атакует Сумщину: погиб мужчина, ранены по меньшей мере 10 гражданских

Дрон / © ТСН.ua

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Российские войска с ночи и в течение дня 21 июня наносят удары по общинам Сумской области, применяя управляемые авиабомбы и беспилотники . В результате атак погиб мужчина, еще по меньшей мере 10 мирных жителей получили ранения.

По информации начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова , в последние дни в области фиксируют существенный рост интенсивности ударов управляемыми авиабомбами по окрестностям областного центра.

Около 16:00 российская армия нанесла удар КАБам по окрестностям Сумы. В результате атаки погиб гражданский мужчина. Еще пять человек пострадали, в том числе 75-летняя женщина, которую госпитализировали. Ее жизни пока ничего не угрожает.

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Также за помощью медиков обратилась женщина с трехлетним ребенком. При взрыве мать прикрыла дочь собой, однако девочка травмировала концовку. После осмотра врачей отпустили ребенка на амбулаторное лечение.

Еще одна женщина получила ранения при атаке российского беспилотника на территории Сумской общины, когда находилась на открытой местности.

В Тростянецкой общине в результате удара дрона по транспорту пострадали две женщины, они лечатся амбулаторно.

В Зноб-Новгородской общине российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на автодороге. Раненый водитель его травмы предварительно оценивают как легкие.

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Еще один местный житель пострадал в Великописаревской общине после того, как оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

В областной военной администрации призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь атаки по региону продолжаются.

Напомним, ночью против 17 июня оккупационная армия массированно ударила по городу Тростянец. в Сумской области, уничтожив все заправки

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