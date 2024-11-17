Россия массированно атакует украинскую энергосистему — Галущенко

Россия утром, 17 ноября, массированно атакует украинскую энергосистему.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Враг наносит удары по объектам генерации и передаче электроэнергии по всей Украине.

"Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где, возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Свет победит", — отметил Галущенко.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за массированной атаки, которую сегодня Россия устроила по Украине, вводятся экстренные отключения света.

В настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Польша подняла боевую авиацию.

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