Украина
1101
1 мин

Россия массированно атакует Украину: где раздаются взрывы

Неприятель применяет баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники.

Игорь Бережанский
Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

В ночь на 25 апреля российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по Днепру и Харькову.

Об этом говорится в сообщении военных и местных властей.

В воздушных силах заявили, что баллистические ракеты враг запускал в сторону Запорожья, Днепропетровщины и Харьковщины.

Глава Харькова Игорь Весов заявил о фиксации нескольких взрывов в городе.

«Враг несколько раз ударил по Киевскому району. Последствия уточняются», — говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что Днепр также атаковали крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 апреля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар.

Мы ранее информировали, что российские войска массированно атаковали Шостку Сумской области ударными беспилотниками.

