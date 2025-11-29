Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: где раздаются взрывы

РФ атакует Украину

Россия в ночь на 29 ноября осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили о группах вражеских ударных беспилотников в направлении Киева, центральных и западных областей. Также БПЛА зафиксированы на юге и востоке страны.

В настоящее время взрывы были зафиксированы в Киеве, Днепре, а также в других локациях.

Кроме того, враг совершает обстрелы баллистическими ракетами с северо-востока, а по информации мониторинговых каналов, запустил ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

В течение ночи возможен вылет и применение стратегической авиации, передают мониторинговые телеграмм-каналы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.