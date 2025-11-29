- Дата публикации
-
Украина
Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: где раздаются взрывы
Враг применяет ракеты и дроны разных типов.
Россия в ночь на 29 ноября осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили о группах вражеских ударных беспилотников в направлении Киева, центральных и западных областей. Также БПЛА зафиксированы на юге и востоке страны.
В настоящее время взрывы были зафиксированы в Киеве, Днепре, а также в других локациях.
Кроме того, враг совершает обстрелы баллистическими ракетами с северо-востока, а по информации мониторинговых каналов, запустил ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.
В течение ночи возможен вылет и применение стратегической авиации, передают мониторинговые телеграмм-каналы.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.