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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Россия массированно атакует Украину, цели летят на запад и центр: где сейчас опасно (карта)

Российские войска проводят массированную атаку на Украину, запуская ударные и реактивные беспилотники в направлении центральных и западных регионов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ПВО работает по вражеским дронам

ПВО работает по вражеским дронам / © tsn.ua

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Россия осуществляет очередную массированную атаку по территории Украины, зафиксировано движение ударных и реактивных беспилотников в направлении центральных и западных областей, а также КАБы по Запорожью.

Об этом сейчас сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Согласно оперативным данным военных, атака охватывает несколько регионов:

  • Киев и область: реактивные БПЛА двигаются на Яготин и Переяслав, зафиксирован ударный БПЛА на Большую Дымерку, а также угроза фиксируется непосредственно для столицы. Реактивный БПЛА на Белой Церкви. Реактивный БпЛА на Васильков.

  • Черкасская область: зафиксировано движение реактивных БпЛА курсом на Лысянку и Ерки, а также ударный дрон пролегал мимо Шполы в северо-западном направлении. Ударные БПЛА на Черкассы с севера.

  • Криворожский район (Днепропетровщина): реактивные БпЛА двигаются в направлении Кировоградщины.

  • Виннитчина: ударные беспилотники фиксируются в районах населенных пунктов Хмельник и Турбов, а также Погребище.

  • Запорожская область: враг наносит удары управляемыми авиабомбами (КАБ).

  • Хмельницкая область: ударный БпЛА мимо Старой Синявы курсом на Хмельницкий.

Карта тревог по состоянию на вечер 31 октября

Карта тревог по состоянию на вечер 31 октября

Жители опасных регионов призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать правила безопасности.

Вражеских дронов становится все больше.

Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице прогремели еще до того, как в городе официально включили сигнал воздушной тревоги.

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