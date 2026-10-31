Россия массированно атакует Украину, цели летят на запад и центр: где сейчас опасно (карта)

ПВО работает по вражеским дронам / © tsn.ua

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Россия осуществляет очередную массированную атаку по территории Украины, зафиксировано движение ударных и реактивных беспилотников в направлении центральных и западных областей, а также КАБы по Запорожью.

Об этом сейчас сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Согласно оперативным данным военных, атака охватывает несколько регионов:

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Киев и область: реактивные БПЛА двигаются на Яготин и Переяслав, зафиксирован ударный БПЛА на Большую Дымерку, а также угроза фиксируется непосредственно для столицы. Реактивный БПЛА на Белой Церкви. Реактивный БпЛА на Васильков.

Черкасская область: зафиксировано движение реактивных БпЛА курсом на Лысянку и Ерки, а также ударный дрон пролегал мимо Шполы в северо-западном направлении. Ударные БПЛА на Черкассы с севера.

Криворожский район (Днепропетровщина): реактивные БпЛА двигаются в направлении Кировоградщины.

Виннитчина: ударные беспилотники фиксируются в районах населенных пунктов Хмельник и Турбов, а также Погребище.

Запорожская область: враг наносит удары управляемыми авиабомбами (КАБ).

Хмельницкая область: ударный БпЛА мимо Старой Синявы курсом на Хмельницкий.

Карта тревог по состоянию на вечер 31 октября

Жители опасных регионов призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать правила безопасности.

Вражеских дронов становится все больше.

Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице прогремели еще до того, как в городе официально включили сигнал воздушной тревоги.

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