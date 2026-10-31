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Россия массированно атакует Украину, цели летят на запад и центр: где сейчас опасно (карта)
Российские войска проводят массированную атаку на Украину, запуская ударные и реактивные беспилотники в направлении центральных и западных регионов.
Россия осуществляет очередную массированную атаку по территории Украины, зафиксировано движение ударных и реактивных беспилотников в направлении центральных и западных областей, а также КАБы по Запорожью.
Об этом сейчас сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Согласно оперативным данным военных, атака охватывает несколько регионов:
Киев и область: реактивные БПЛА двигаются на Яготин и Переяслав, зафиксирован ударный БПЛА на Большую Дымерку, а также угроза фиксируется непосредственно для столицы. Реактивный БПЛА на Белой Церкви. Реактивный БпЛА на Васильков.
Черкасская область: зафиксировано движение реактивных БпЛА курсом на Лысянку и Ерки, а также ударный дрон пролегал мимо Шполы в северо-западном направлении. Ударные БПЛА на Черкассы с севера.
Криворожский район (Днепропетровщина): реактивные БпЛА двигаются в направлении Кировоградщины.
Виннитчина: ударные беспилотники фиксируются в районах населенных пунктов Хмельник и Турбов, а также Погребище.
Запорожская область: враг наносит удары управляемыми авиабомбами (КАБ).
Хмельницкая область: ударный БпЛА мимо Старой Синявы курсом на Хмельницкий.
Жители опасных регионов призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать правила безопасности.
Вражеских дронов становится все больше.
Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице прогремели еще до того, как в городе официально включили сигнал воздушной тревоги.