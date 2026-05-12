Россия массированно атакует Украину ударными беспилотниками: в Киеве раздались взрывы

Враг запустил ударные БПЛА по нескольким направлениям.

Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Российские захватчики в ночь на 12 мая массированно атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указано, что вражды БпЛА в большом количестве фиксируются в Черниговской области, которые следуют в западном направлении.

  • Несколько групп враждебных БПЛА на севере, востоке и западе Сумщины курсом на Черниговщину.

  • Большое количество враждебных БПЛА на севере, востоке и в центре Черниговской области — курсом на запад.

  • Группа БПЛА на востоке Киевщины — курсом на Бровары, Борисполь.

  • Группа БпЛА на севере Херсона, востоке Николаевщины — курсом на север.

  • Группа БПЛА на севере Донецкой области, юге Харьковщины — курсом на Днепропетровщину.

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Киеве.

Мониторинговые каналы информируют об атаке нескольких БПЛА на столицу, эту информацию подтвердили в КМВА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.

