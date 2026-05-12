Россия массированно атакует Украину ударными беспилотниками: в Киеве раздались взрывы
Враг запустил ударные БПЛА по нескольким направлениям.
Российские захватчики в ночь на 12 мая массированно атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указано, что вражды БпЛА в большом количестве фиксируются в Черниговской области, которые следуют в западном направлении.
Несколько групп враждебных БПЛА на севере, востоке и западе Сумщины курсом на Черниговщину.
Большое количество враждебных БПЛА на севере, востоке и в центре Черниговской области — курсом на запад.
Группа БПЛА на востоке Киевщины — курсом на Бровары, Борисполь.
Группа БпЛА на севере Херсона, востоке Николаевщины — курсом на север.
Группа БПЛА на севере Донецкой области, юге Харьковщины — курсом на Днепропетровщину.
Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Киеве.
Мониторинговые каналы информируют об атаке нескольких БПЛА на столицу, эту информацию подтвердили в КМВА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.