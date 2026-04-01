Атака БПЛА Shahed / © alerts.in.ua

Российские захватчики в ночь на 1 апреля совершают массированную атаку Украины ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

По информации военных, несколько больших групп БПЛА зашли в воздушное пространство Украины с юга и севера и двигаются в северо-западном и юго-западном направлении.

Группы враждебных БПЛА из Херсона через северо-восток Николаевщины — курсом на Кировоградщину;

Группы БПЛА в р-не. н.п. Устиновка, Бобринец (Кировоградщина) — курс северо-западный;

БпЛА на Николаевщине — курсом на Вознесенск с востока;

БпЛА на Днепропетровщине — курсом на Каменское и Днепр;

БпЛА в Винницкой области в р-не. н.п. Томашполь, Боровка, Березовка, Крыжополь, Вапнярка, Шаргород, Сутиски и Казатин — курс западный и северо-западный;

БПЛА в р-не. Оратова — вектор движения Винница;

БПЛА в Киевской области в р-не н.п. Переяслав, Барышевка, Яготин и Згуровка — курс западный и юго-западный;

БПЛА в Сумской области в р-не. н.п. Шостка, Кролевец и Николаевка — курсом на Черниговщину.

Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время фиксируется около 70 вражеских БПЛА и южных, центральных и западных областей Украины.

Также БПЛА атакуют объекты в Киевской области.

Мы ранее информировали, что в результате атаки вражеского ударного беспилотника в ночь на 1 апреля возник пожар на одном из предприятий Хмельницкой области.