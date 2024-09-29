Россия массированно нанесла удар по Запорожью: показали фото и видео последствий

По последним данным, к медикам обратились одиннадцать человек.

В Сети показали фото и видео последствий после массированной атаки России управляемыми авиационными бомбами (КАБами) в Запорожье.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал видео, как продолжаются спасательные работы на местах "прилетов".

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На кадрах видно несколько возгораний, полуразрушенные жилые дома, сгоревшие тлеющие автомобили, выбиты окна. По его словам, россияне по городу нанесли более 10-ти ударов. По последним данным, к медикам обратились одиннадцать человек — два мужчины и девять женщин, старшей из которых — 83 года.

"29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес самые массированные авиационные удары по городу Запорожье. Предварительно, в результате событий 4 человека были ранены, из них один спасен", — рассказали спасатели.

Последствия атаки РФ по Запорожью

Последствия атаки РФ по Запорожью

Последствия атаки РФ по Запорожью

Последствия атаки РФ по Запорожью

Последствия атаки РФ по Запорожью

Последствия атаки РФ по Запорожью

Напомним, 29 сентября россияне с утра обстреляли КАБами Запорожье. Есть потерпевшие.

Россия атаковала КАБами Запорожье: что происходит на местах прилетов

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