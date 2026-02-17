Россия массированно ударила по энергетике и железной дороге Украины: под атакой были 8 областей

Последствия атаки на Сумскую область в ночь на 17 февраля

Российская армия в ночь на 17 февраля массированно атаковала гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в восьми областях Украины. В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение.

Об этом сообщил вице-премьер — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Ночью российские оккупанты снова осуществили массированную атаку по гражданской, критической и логистической инфраструктуре в разных регионах Украины. Под ударами оказались Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Одесская, Полтавская, Ивано-Франковская и другие области.

Захватчики целенаправленно били по энергетическим объектам, подстанциям и тепловой генерации. В ряде регионов это привело к временным перебоям с водо- и теплоснабжением.

В частности, в Одесской области из-за обесточивания частично остановлена подача тепла и воды, а в Сумской области продолжаются восстановительные работы.

Все службы работают непрерывно — действия координируют на уровне областей и центральной власти, чтобы как можно быстрее восстановить коммунальные услуги для населения.

Кроме того, удары вражеских беспилотников повредили железнодорожную инфраструктуру в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Пострадавших нет — работники во время атак находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено, восстановление продолжается.

Отключения света 17 февраля из-за атаки

В «Укрэнерго» сообщили, что по состоянию на утро 17 февраля из-за массированной российской ракетно-дроновой атаки по энергообъектам в нескольких регионах значительное количество потребителей оказалось без электроснабжения. Самая сложная ситуация — в Одесской области, в частности в Одессе. Также обесточивания зафиксированы в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Из-за последствий предыдущих массированных атак в большинстве регионов Украины сейчас действуют ограничения электропотребления для промышленности и графики почасовых отключений для населения. В отдельных областях введены аварийные отключения — в таких случаях ранее обнародованные графики временно не применяются.

Массированная атака на Украину 17 февраля — что известно

Напомним, 17 февраля ночью и утром российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. Атака вызвала значительные разрушения: в Днепропетровской области пострадали предприятия, жилье и админздания в пяти районах, а в Кировоградской области из-за беспилотника загорелся частный дом. В Одессе попадание в высотку и объекты инфраструктуры привели к ранению людей и проблемам с водоснабжением. В Бурштыне на Прикарпатье после взрывов исчезло отопление и горячая вода. В то же время работа ПВО фиксировалась на Львовщине и в ряде других областей — от севера до центра страны.