Россия массированно ударила по энергетике: Киев, Днепр и Одесса частично без тепла и воды

ДТЭК

В ночь на 12 февраля россияне совершили очередной обстрел теплогенерирующих объектов Украины; под ударами оказались Киев, Днепр и Одесса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Телеграмме.

«Этой ночью Россия снова целенаправленно била по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесщина, Днепр, Сумская область и другие», — говорится в сообщении.

Так, в Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. В результате этой атаки теплоснабжение приостановлено около 2 600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1 100 домов остаются без тепла из-за предварительных массированных обстрелов и повреждений Дарницкой ТЭЦ. Водоснабжение и водоотвод работают.

В Одессе из-за обесточивания без водоснабжения осталось около 300 тыс. человек. Без тепла — почти 200 домов. Продолжаются работы по запуску систем, где возможно привлекаются резервные источники питания.

В Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тыс. абонентов. Начался запуск альтернативного источника снабжения тепловой энергии. Запускаются блочно-модульные котельные для заведений социальной сферы.

Во время атаки в ночь на 12 февраля россияне нанесли удар по теплоэлектростанции Группы ДТЭК, оборудование объекта существенно повреждено.

«Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. Это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС Группы ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.