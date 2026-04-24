Россия массированно ударила по одному из городов: прогремело 20 взрывов подряд

Вечером 24 апреля российские войска массированно атаковали Шостку Сумской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В городе раздалось не менее 20 взрывов подряд, а воздушная угроза сохраняется из-за новых БПЛА.

«Взрывы в Шостке не прекращаются. В настоящее время более 20 взрывов. Постоянно летят и летят новые дроны, очень низко!» — говорится в сообщении.

В ПС Украины отметили, что еще идут группы БпЛА в направлении Кривого Рога, Сум, Харькова, Днепра.

Россия готовит массированный удар

К слову, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив проинформировал, что российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

«Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированы атаки. Враг к этому готовится», — предупреждал Марцинкив.

С аналогичным предупреждением выступил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Враг может готовить очередной массированный обстрел в ближайшие дни», — писал он.

Напомним, ночью 24 апреля российские дроны атаковали Одессу. Зафиксировано попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина, женщину госпитализировали. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.