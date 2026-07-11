Россия массированно ударила по портам Украины: есть погибшие и раненые, поврежденные суда

Обстрел порта / © Министерство развития общин и территорий Украины

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Россияне нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом пишет министерство развития общин и территорий.

«Враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесщины и гражданское судоходство. В одном из портов в результате взрывной волны повреждены грузовые автомобили», — отметили в ведомстве.

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В результате атаки двое водителей погибли на месте.

«К сожалению, два водителя погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще два человека получили ранения — им предоставлена необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.

Последствия обстрела / © Министерство развития общин и территорий Украины

Также ударом было повреждено гражданское торговое судно, ходящее под флагом Сент-Китс и Невис.

После попадания на борту возник пожар, однако его оперативно ликвидировали. По официальной информации, члены экипажа не пострадали.

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Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, сегодня днем армия РФ ударила баллистикой по Одессе. Российские военные атаковали в городе инфраструктуру. По предварительным данным, два человека погибли, а 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Накануне вечером Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Во время исполнения обязанностей погиб докер-механизатор.

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