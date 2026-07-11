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Россия массированно ударила по портам Украины: есть погибшие и раненые, поврежденные суда
В результате удара также повреждено иностранное гражданское судно, на котором возник пожар.
Россияне нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли и ранены.
Об этом пишет министерство развития общин и территорий.
«Враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесщины и гражданское судоходство. В одном из портов в результате взрывной волны повреждены грузовые автомобили», — отметили в ведомстве.
В результате атаки двое водителей погибли на месте.
«К сожалению, два водителя погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще два человека получили ранения — им предоставлена необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.
Также ударом было повреждено гражданское торговое судно, ходящее под флагом Сент-Китс и Невис.
После попадания на борту возник пожар, однако его оперативно ликвидировали. По официальной информации, члены экипажа не пострадали.
Россия атакует мирные города Украины — последние новости
Напомним, сегодня днем армия РФ ударила баллистикой по Одессе. Российские военные атаковали в городе инфраструктуру. По предварительным данным, два человека погибли, а 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
Накануне вечером Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Во время исполнения обязанностей погиб докер-механизатор.