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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия массированно ударила по портам Украины: есть погибшие и раненые, поврежденные суда

В результате удара также повреждено иностранное гражданское судно, на котором возник пожар.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Обстрел порта

Обстрел порта / © Министерство развития общин и территорий Украины

Россияне нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли и ранены.

Об этом пишет министерство развития общин и территорий.

«Враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесщины и гражданское судоходство. В одном из портов в результате взрывной волны повреждены грузовые автомобили», — отметили в ведомстве.

В результате атаки двое водителей погибли на месте.

«К сожалению, два водителя погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще два человека получили ранения — им предоставлена необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.

Последствия обстрела / © Министерство развития общин и территорий Украины

Последствия обстрела / © Министерство развития общин и территорий Украины

Также ударом было повреждено гражданское торговое судно, ходящее под флагом Сент-Китс и Невис.

После попадания на борту возник пожар, однако его оперативно ликвидировали. По официальной информации, члены экипажа не пострадали.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, сегодня днем армия РФ ударила баллистикой по Одессе. Российские военные атаковали в городе инфраструктуру. По предварительным данным, два человека погибли, а 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Накануне вечером Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Во время исполнения обязанностей погиб докер-механизатор.

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Дата публикации
Количество просмотров
71
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