Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых

В пятницу, 19 декабря, вечером по порту в Одесском районе нанесли массированный ракетный удар. На парковке загорелись грузовые автомобили.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«К сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и были госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», — сообщили в местных оперативных службах.

Работа спасателей и экстренных служб затруднена из-за постоянно продолжающейся воздушной тревоги. Объект остается под контролем украинских сил, продолжаются работы по ликвидации последствий удара и обеспечению безопасности.

