- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 814
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесской области: много погибших и раненых
Сейчас оказывают помощь пострадавшим.
В пятницу, 19 декабря, вечером по порту в Одесском районе нанесли массированный ракетный удар. На парковке загорелись грузовые автомобили.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
«К сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и были госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим», — сообщили в местных оперативных службах.
Работа спасателей и экстренных служб затруднена из-за постоянно продолжающейся воздушной тревоги. Объект остается под контролем украинских сил, продолжаются работы по ликвидации последствий удара и обеспечению безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе из-за вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура.