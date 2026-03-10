Россия массированно ударила по Украине: атакованы областные центры, ранены дети, разбиты дороги (фото)

Российские «Шахеды» / © Украинское радио

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными беспилотниками типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Реклама

Сколько вражеских целей сбило ПВО

По предварительным данным, по состоянию на утро 10 марта, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

В Днепре людей от смерти спасли деревья

Российская армия ночью массированно атаковала беспилотниками Днепр. Пострадали не менее 10 человек, среди них — 12-летний мальчик. Одну женщину госпитализировали в медучреждение. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В результате российского обстрела в городе повреждены админздание, многоэтажки и авто.

Реклама

Жители одной из поврежденных многоэтажек рассказали о пережитой массированной атаке на Днепр. Больше всего люди волновались за детей. Обломки повредили стену прямо над кроватями, где они спали. Говорят, это волшебство, что никто не погиб. Спасли деревья. В учебном заведении рядом сегодня отменили занятия, взрывной волной выбило окна.

В Харькове пострадали четверо женщин

В Харькове в результате удара вражеского беспилотника по Холодногорскому району пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Четыре человека пострадали в результате удара вражеского БПЛА по Холодногорскому району Харькова», — отметил он.

По словам чиновника, медицинская помощь была оказана трем женщинам в возрасте 58, 38 и 52 лет, а также 17-летней девушке.

Реклама

«58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте», — сообщил Синегубов.

Обстрел Харькова / © Getty Images

Кроме того, из-за попадания беспилотника в дорогу повреждения получили три частных домовладения и автомобиль. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 10 марта раздался взрыв во время воздушной тревоги.

На Николаевщине «Шахед» попал в объект транспортной инфраструктуры

Вечером 9 марта российская армия атаковала объект транспортной инфраструктуры в Николаевской области. Прошло без пострадавших. Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Реклама

По данным властей, инцидент произошел в Баштанском районе. Прошло без пострадавших.

«Вчера вечером враг атаковал БПЛА типа Shahed 131/136 объект транспортной инфраструктуры в Снегиревской общине», — уточнил глава ОВА.

В Николаевской области были сбиты/подавлены четыре ударных БпЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов разных типов.

Кроме того, в Николаевском районе россияне дважды атаковали FPV-дронами и одним ударным дроном типа «Молния» Куцурубскую общину.

Реклама

В Херсоне и на Херсонщине оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре

В Херсоне во вторник, 10 марта, были слышны взрывы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Новодмитровка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Берислав, Дудчаны, Украинка, Осокоровка, Любимовка, Садовое, Кизомис, Антоновка, Надежда Молодежное, Приднепровское, Ромашково, Новорайск, Нововоронцовка, Шевченковка, Бургунка, Веселое, Днепровское, Змиевка, Золотая Балка, Качкаровка, Казацкое, Львове, Ольговка, Токаревка, Огромный, Софиевка и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили шесть многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали админздания, коммунальную технику, частный гараж и автомобили. Из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

На Черниговщине из-за падения дрона горели дом и автомобиль

В Корюковском районе Черниговской области в результате падения российского беспилотника горели жилой дом и автомобиль. Об этом сообщило в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Реклама

«Ночью в результате падения вражеского БПЛА в Корюковском районе возник пожар жилого дома и автомобиля», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

На Черниговщине из-за падения русского дрона горели дом и автомобиль / © Управление ДСНС в Черниговской области

На Черниговщине из-за падения русского дрона горели дом и автомобиль / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Сумах прогремел мощный взрыв

В Сумах был слышен взрыв. Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного». В городе Сумы и части Сумской области объявлена воздушная тревога.

Предыдущие атаки россиян

Отметим, в эту ночь российская армия атаковала Украину беспилотниками. На Днепропетровщине несколько раз была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Днепра.

Реклама

Кроме того, 9 марта армия РФ нанесла удар боевым беспилотником по Индустриальному району Харькова. В результате попадания в понедельник вечером вблизи жилых многоэтажек пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых 16-летняя девушка. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 7 марта в результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову погибла восьмиклассница Елизавета Полянская вместе с мамой и бабушкой.

Также этой ночью погибли учительница с ребенком.

В результате ракетного удара 7 марта был разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.