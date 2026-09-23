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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия массированно ударила сразу по 4 районам под Киевом: есть попадания, раненые люди— первые детали

Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Дым от взрыва. Иллюстративный

Дым от взрыва. Иллюстративный / © из соцсетей

Россия атаковала Киевскую область. Последствия были зафиксированы в четырех районах области. В результате обстрела трое раненых.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Последствия российской атаки

По информации чиновника, последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах. Больше всего пострадал Бучанский район. Всего в Киевской области повреждено 18 объектов.

  • В Бучанском районе пострадал 76-летний мужчина. У него осколочные ранения, ссадины на лице. Он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили ранения. Один из них имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Другой — рваная рана лобного участка головы. Обоих госпитализировали в местную больницу.

    «В Бучанском районе повреждено 14 объектов. Среди них — шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля», — отметил Ткаченко.

  • В Обуховском районе повреждены два частных домовладения.

  • В Фастовском районе — производственное помещение.

  • В Вышгородском районе — объект инфраструктуры.

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, утром 23 сентября Россия атаковала Киев, нанеся удар по двум автозаправкам. Кличко сообщил, что под прицелом оказались Дарницкий и Голосеевский районы Киева.

Поздно вечером 22 сентября россиян атаковали торговый центр в Запорожье. Там возник пожар, есть раненые. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 6000 кв. м.

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