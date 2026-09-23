Россия массированно ударила сразу по 4 районам под Киевом: есть попадания, раненые люди— первые детали

В Бучанском районе пострадал 76-летний мужчина. У него осколочные ранения, ссадины на лице. Он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили ранения. Один из них имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Другой — рваная рана лобного участка головы. Обоих госпитализировали в местную больницу.

«В Бучанском районе повреждено 14 объектов. Среди них — шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля», — отметил Ткаченко.