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Россия массированно ударила сразу по 4 районам под Киевом: есть попадания, раненые люди— первые детали
Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.
Россия атаковала Киевскую область. Последствия были зафиксированы в четырех районах области. В результате обстрела трое раненых.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Последствия российской атаки
По информации чиновника, последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах. Больше всего пострадал Бучанский район. Всего в Киевской области повреждено 18 объектов.
В Бучанском районе пострадал 76-летний мужчина. У него осколочные ранения, ссадины на лице. Он находится в состоянии эмоционального шока и стресса. Еще двое мужчин получили ранения. Один из них имеет открытый перелом предплечья, рваную рану надбровной дуги и ушиб грудной клетки. Другой — рваная рана лобного участка головы. Обоих госпитализировали в местную больницу.
«В Бучанском районе повреждено 14 объектов. Среди них — шесть частных домовладений, складское, производственно-складское и административное помещение, территория коммунального предприятия, административное здание, объект инфраструктуры и два легковых автомобиля», — отметил Ткаченко.
В Обуховском районе повреждены два частных домовладения.
В Фастовском районе — производственное помещение.
В Вышгородском районе — объект инфраструктуры.
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