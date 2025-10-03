Россия массировано обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Враг атакует энергетику / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 3 октября атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Основной целью врага есть энергетическая инфраструктура, сообщают мониторинговые каналы.

Сообщается, что враг основные удары наносит по Одесской, Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях.

Под ракетным ударом оказались города Полтава, Гадяч и Лубны.

Также взрывы прогремели в ряде других регионов.

