Россия массировано обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Россия ночью атакует Украину ракетами и ударными дронами.

Враг атакует энергетику

Враг атакует энергетику / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 3 октября атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Основной целью врага есть энергетическая инфраструктура, сообщают мониторинговые каналы.

Сообщается, что враг основные удары наносит по Одесской, Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях.

Под ракетным ударом оказались города Полтава, Гадяч и Лубны.

Также взрывы прогремели в ряде других регионов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 3 октября осуществляют массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Мы ранее информировали, что в Полтаве в ночь на 3 октября были слышны взрывы во время ракетной атаки.

