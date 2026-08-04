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Категория
Украина
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Россия массированно атакует Черниговщину "Бандеролями": почему их тяжело сбивать

РФ начала массированно применять в Черниговской области реактивные беспилотники «Бандероль».

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Реактивные дроны

Реактивные дроны / © ТСН

Российские оккупационные войска начали массированно атаковать Черниговскую область с помощью реактивных беспилотников, которые значительно усложняют работу Сил противовоздушной обороны из-за своей высокой скорости.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

По его данным, в понедельник, 3 августа, захватчики атаковали регион так называемыми «Бандеролями».

«Вчера было много Бандеролей — это гибрид крылатой ракеты и дрона. Скорость полета — до 650 км/ч. Их тяжело сбивать. Будем еще усиливать воинов», — отметил Чаус.

Он добавил, что за июль эффективность Сил противовоздушной обороны в области составила около 70%. В частности, защитникам удалось сбить 865 ударных БпЛА, а еще около 200 были локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, 3 августа российские войска продолжили воздушный террор Украины. Вражеские дроны атаковали Чернигов.

Также мы писали, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы с других горячих направлений.

К слову, российские войска сокращают количество обычных беспилотников и все чаще применяют реактивные дроны для ударов по Одессе, портовой инфраструктуре и гражданским судам. Ранее такие масштабы использования скоростных БпЛА не фиксировали , однако Силы обороны имеют средства для их уничтожения.

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Дата публикации
Количество просмотров
420
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