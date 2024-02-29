Россия массово скупает украинские телеграмм-каналы для реализации "Майдан-3" — ГУР

Украина сталкивается с новой угрозой со стороны России, которая проявляется в масштабной покупке телеграмм-каналов и распространении деструктивных нарративов в социальных сетях.

Россия массово скупает украинские Telegram-каналы и вербует влиятельных украинцев для дестабилизации ситуации внутри страны. Эти действия направлены на реализацию российской спецоперации Майдан-3.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине Россия массово закупает уже раскрученные каналы в Telegram и создает новые. Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях.

"Сейчас буквально в реальном времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов – начиная от телеграмм-каналов, страниц в различных соцсетях и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно, мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – объяснил Андрей Юсов.

Операция, целью которой является расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3". По словам Андрея Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.

Напомним, первым о московском плане Майдан-3 заговорил в ноябре президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским. РФ стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

Позже и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал этот план РФ. Он отметил, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

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