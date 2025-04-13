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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Россия меняет тактику обстрелов, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 13 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 апреля 2025 года:

  • В Николаеве ночью раздался взрыв Читать далее –>

  • Россия экспериментирует с тактиками запусков БПЛА по Украине, чтобы пробить ПВО — ISW Читать дальше –>

  • Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта — DeepState Читать далее –>

  • Украину ночью атаковали вражеские беспилотники Читать далее –>

  • В Одессе раздавались взрывы - СМИ Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
254
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