- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия меняет тактику обстрелов, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 13 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 апреля 2025 года:
В Николаеве ночью раздался взрыв Читать далее –>
Россия экспериментирует с тактиками запусков БПЛА по Украине, чтобы пробить ПВО — ISW Читать дальше –>
Оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта — DeepState Читать далее –>
Украину ночью атаковали вражеские беспилотники Читать далее –>
В Одессе раздавались взрывы - СМИ Читать далее –>