Россия минирует Херсон: полиция предупредила жителей об опасности на улицах

В Херсоне правоохранители сообщили об обнаружении противопехотных мин на территории города. Опасные боеприпасы нашли на улице Костя Гордиенко (бывшая Лавренева) вблизи дома №29.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Правоохранители призывают жителей не передвигаться в указанном районе, поскольку территория минирования может быть больше.

«Будьте осмотрительны, не подвергайте себя опасности!», — говорится в сообщении.

Как действовать, если заметили подозрительный предмет

Специалисты отмечают: если вы наткнулись на предмет, который может быть взрывоопасным, категорически нельзя к нему приближаться. Нужно сразу остановиться и предупредить людей поблизости о возможной опасности. Правоохранители советуют действовать так:

не подходить к предмету ближе и осторожно отойти тем же путем, которым пришли;

по возможности обозначить опасное место любым заметным предметом;

отойдя на безопасное расстояние, сообщить спасателям по номеру 101 или полицию по номеру 102.

В Центре гражданской защиты также подчеркивают: вблизи мин или боеприпасов не стоит пользоваться мобильным телефоном, поскольку существует риск детонации.

Ранее начальник отдела взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Херсонской области Владимир Перепелица сообщал, что в Херсоне российские военные применяют новый тип противопехотных мин, изготовленных из 3D-пластика, которые представляют угрозу для тыла. Из-за маскировки и особенностей материала их практически невозможно заметить в траве или зеленых зонах города.