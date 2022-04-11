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Россия мобилизует все усилия, чтобы прекратить поставки оружия в Украину.

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Россия мобилизует все усилия, чтобы прекратить поставки оружия в Украину.

Зенитный ракетный комплекс С-300ПТ / commons.wikimedia.org

РФ запустила кампанию по дезинформации по Украине.

Зарубежные партнеры продолжают поставки оружия в Украину. Поэтому Россия всячески пытается помешать этому процессу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия знает, что поставка оружия важна для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы взорвать его. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому", — написал в своем твиттере министр.

Напомним, что минобороны РФ заявили, что якобы российские войска уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, в том числе и ту, которую Украине передала Словакия. Но словацкая сторона опровергла эту информацию, назвав ее обманом.

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