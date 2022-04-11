Россия мобилизует все усилия, чтобы прекратить поставки оружия в Украину.

Россия мобилизует все усилия, чтобы прекратить поставки оружия в Украину.

РФ запустила кампанию по дезинформации по Украине.

Зарубежные партнеры продолжают поставки оружия в Украину. Поэтому Россия всячески пытается помешать этому процессу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия знает, что поставка оружия важна для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы взорвать его. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому", — написал в своем твиттере министр.

Россия знает, что руки служат принципом для Украины и мобилизуют все эффекты для подростка. Москва разработала massive info campaign targeting foreign media and politicians. Эти troll factory могут spam emails и flood comments with disinfo on Ukraine. не fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 11 апреля 2022

Напомним, что минобороны РФ заявили, что якобы российские войска уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, в том числе и ту, которую Украине передала Словакия. Но словацкая сторона опровергла эту информацию, назвав ее обманом.