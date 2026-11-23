Беспилотник Молния / © Укрінформ

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Российские военные продолжают создавать новые модификации беспилотников «Молния» — на видео зафиксировали разведывательную версию этого аппарата.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).

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По его данным, зафиксированная «Молния» разведывательного типа оборудована бензиновым двигателем, качественной камерой на гимбале, а также МЭШ-модемом в конфигурации «точка-точка».

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«Раньше я не встречал таких конфигураций», — отметил Сергей Бескрестнов.

Советник президента пояснил, что именно бензиновый двигатель обеспечивает этому разведывательному беспилотнику большую дальность и продолжительность полета, а также, вероятно, большую скорость.

Розвідувальний безпілотник Молнія

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Напомним, ранее «Флэш» отмечал, что на разных участках фронта россияне начали применять беспилотник «Молния» с управлением через оптоволокно. По его словам, высота полета такого дрона составляет около 50 метров, а дальность — до 30 километров в тыл.

Ранее мы писали, что по разным оценкам, боевая часть реактивного дрона «Герань-5» весит 90–110 килограммов. Он летит в 2,5–3 раза быстрее обычного «Шахеда», поэтому бьет значительно сильнее: глубже пробивает здание и наносит большие разрушения стенам и перекрытиям.

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