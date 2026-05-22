Модернизация российских крылатых ракет Х-101 с помощью радиолокационных ловушек и систем постановки помех не является новой технологией, а ракеты эффективно уничтожаются Силами обороны Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Новости.LIVE.

Особенности модернизации Х-101 и новые разработки РФ

Юрий Игнат отрицает «незаметность» обновленных ракет Х-101 и объяснил, что россияне уже несколько лет модернизируют их. Для этого они используют помехи и радиолокационные ловушки с фольгой. Такие ловушки нужны только для того, чтобы отвлекаться от украинских средств ПВО (например, ракет с ПЗРК), но ракеты все равно сбивают.

«Поэтому я не знаю, какие еще более новые у них могут быть модификации, кроме того, что уже есть», — отметил представитель Воздушных сил.

Он добавил, что ракета Х-101 давно создана и известна цель, а среди более новых образцов ракетного вооружения россиян выделяется управляемая авиационная ракета Х-69, которая по своим параметрам ближе к крылатой ракете и уже применялась врагом по Киеву.

Роль истребителей F-16 в защите инфраструктуры

Юрий Игнат подчеркнул, что Х-101 остается целью, которую можно сбивать разными средствами, включая переносные зенитно-ракетные комплексы. Однако самую высокую эффективность в их уничтожении демонстрирует американская авиация.

По его словам, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко регулярно отмечает работу молодых украинских пилотов, прошедших обучение за рубежом.

Сегодня на этих самолетах показывают невероятные результаты. Особенно по сбитию крылатых ракет, что позволило нам сохранить этой зимой критическую инфраструктуру нашу в разных регионах», — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, в российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории.

Также российские войска используют для ударов по украинским городам ракеты, собираемые на производственных линиях всего за несколько недель до самой атаки.

В то же время, издание The Telegraph писало, что в Кремле, вероятно, начали готовить российское общество к окончанию войны против Украины без той «большой победы», которую годами обещал Владимир Путин.

