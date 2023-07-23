Россия модернизировала ракеты X-22 и "Оникс": в разведке предупредили об опасности

По словам Скибицкого, теперь ракета Х-22, по сути, уже стала Х-32.

Страна-террористка Россия модернизировала ракеты Х-22 и Оникс и возобновила использование комплексов "Бал", "Бастион".

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Мы – Украина" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, теперь ракета Х-22 по сути уже стала Х-32 . Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что разведка располагает информацией о модернизации и ракетах "Ониксов".

"В прошлом году они могли за один удар использовать от 80 до 100-110 крылатых ракет одного типа. Например, Х-10 1. Сейчас такой возможности у них нет. Осенью они очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий", — сказал он.

В ГУР также добавили, что после модернизации оккупационные войска снова возобновили использование комплексов "Бал", "Бастион". Их они используют против гражданских.

Напомним, Организация Объединенных Наций отреагировала на ракетные удары по Одессе 23 июля, впрочем, и ни слова не упомянула о России.

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