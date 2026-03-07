Россия могла атаковать Харьков новыми ракетами: эксперт объяснил

Атака на Харьков 7 марта / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Войска РФ во время ночных обстрелов Харькова, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов. Мощный удар привел к масштабным разрушениям жилищного сектора и объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил шеф-редактор издания «Мысль» Юрий Ларин.

Последствия попадания и масштаб разрушений

По словам Ларина, атака произошла около 1:40 ночи. Предварительно зафиксированы три ракетных удара. Один подъезд пятиэтажки уничтожен полностью, соседнее здание получило значительные повреждения.

В Харькове в результате обстрела зафиксированы следующие последствия:

19 жилых домов повреждены;

Пострадали школа и объект критической инфраструктуры ;

Выбито более 850 окон и разбито более 200 балконов ;

Повреждены крыши построек.

Шеф-редактор «Мысли» связывает такие разрушения именно с типом использованного вооружения.

«Вероятно, это была новая российская ракета, которая называется „Изделие 30“ или „Изделие-30“. Там боевая часть 800 кг. Именно поэтому мы видим такие огромные разрушения», — заявил Юрий Ларин.

Атака РФ на Харьков — что известно

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.

Число погибших продолжает расти. Под завалами дома найдено пятое тело. Пока до сих пор ищут людей.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в результате ракетного удара разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.

Ночная атака на Харьков унесла жизни гражданских жителей, среди которых педагоги и школьники. В собственном доме погибла учительница начальных классов лицея №6 вместе со своим сыном, учеником второго класса.