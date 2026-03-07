- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 514
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия могла атаковать Харьков новыми ракетами: эксперт объяснил
РФ могла ударить по Харькову новой ракетой «Изделие-30» с 800-килограммовой боевой частью.
Войска РФ во время ночных обстрелов Харькова, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов. Мощный удар привел к масштабным разрушениям жилищного сектора и объектам гражданской инфраструктуры.
Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил шеф-редактор издания «Мысль» Юрий Ларин.
Последствия попадания и масштаб разрушений
По словам Ларина, атака произошла около 1:40 ночи. Предварительно зафиксированы три ракетных удара. Один подъезд пятиэтажки уничтожен полностью, соседнее здание получило значительные повреждения.
В Харькове в результате обстрела зафиксированы следующие последствия:
19 жилых домов повреждены;
Пострадали школа и объект критической инфраструктуры;
Выбито более 850 окон и разбито более 200 балконов;
Повреждены крыши построек.
Шеф-редактор «Мысли» связывает такие разрушения именно с типом использованного вооружения.
«Вероятно, это была новая российская ракета, которая называется „Изделие 30“ или „Изделие-30“. Там боевая часть 800 кг. Именно поэтому мы видим такие огромные разрушения», — заявил Юрий Ларин.
Атака РФ на Харьков — что известно
Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. По предварительным данным, погибли двое детей.
Число погибших продолжает расти. Под завалами дома найдено пятое тело. Пока до сих пор ищут людей.
В Министерстве внутренних дел добавили, что в результате ракетного удара разрушен подъезд дома — от 1-го до 5-го этажа, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.
Ночная атака на Харьков унесла жизни гражданских жителей, среди которых педагоги и школьники. В собственном доме погибла учительница начальных классов лицея №6 вместе со своим сыном, учеником второго класса.