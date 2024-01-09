Россия могла получить ограниченное количество реактивных "Шахедов" — Згурец

Армия РФ могла получить ограниченное количество иранских реактивных БПЛА Shahed 238.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, первая информация о реактивном Shahed появилась в ноябре.

"В декабре мы этот образец по фото уже анализировали. Поэтому можно предположить, что определенную ограниченную партию таких БПЛА Россия могла получить. Я думаю, что через несколько дней мы будем иметь более подробную информацию об этом БПЛА. Поскольку сегодня все эксперты оперируют лишь обломками". реактивного дрона Shahed 238", — сообщил Згурец.

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Также эксперт добавил, что БПЛА Shahed 238 имеет меньшие габариты, чем предшественник.

"С реактивным двигателем этот БПЛА может действительно может развивать скорость от 400 до 600 км в час. Боевая часть Shahed 238 не менялась в пределах 40 кг. Поэтому прежде всего риск заключается в том, что такую цель, которая быстрее, придется сбивать с помощью ПЗРК и других систем, а не пулеметных групп", — добавил он.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что на территории Украины был сбит первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем.

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