Россия могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ — постпред США в ОБСЕ

Россия могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ — постпред США в ОБСЕ

Такой сценарий беспокоит американскую сторону уже продолжительное время.

Российские войска при атаке на Мариуполь могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

"Пока мы изучаем сообщения о том, что российские войска применили химические вещества во время атаки на Мариуполь. Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать различные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских и гражданских бойцов в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", — отметил он.

Такой сценарий беспокоит американскую сторону уже долгое время, и она неоднократно предупреждала мир.

"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине", — добавил он.

Глава миссии США в ОБСЕ указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранная экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/ или международных судов, или трибуналов, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем".

Напомним, 11 апреля 2022 года полк "Азов" сообщил, что российские кафиры в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество.

У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.

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