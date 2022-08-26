Россия могла разместить в Крыму тактическое ядерное оружие: на это указывают два признака

По данным экспертов, на обустройство тактического ядерного оружия в Крыму указывает, что на полуострове восстановлена инфраструктура для поддержки функционирования такого оружия и создано специальное подразделение ВС РФ.

Об этом рассказала гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова во время брифинга.

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"О потенциальном размещении там тактического ядерного оружия, почему такие опасения есть? Потому что в Крыму восстановлена инфраструктура, которая поддерживает функционирование такого оружия. И даже создано специальное подразделение в российской армии, которое должно заниматься обслуживанием таких военных объектов на территории Крыма", – подчеркнула Фролова.

Напомним, Россия боится новых ударов по оккупированному Крыму. Для этого она выводит свою авиацию с полуострова, а системы противовоздушной обои стягивает. Согласно секретному отчету НАТО, часть самолетов Россия перебрасивает обратно на свою территорию, остальные — разбрасывает по всему полуострову.

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