Россия могла разместить в Крыму тактическое ядерное оружие: на это указывают два признака

Специалисты Центра оборонных стратегий увидели признаки размещения Россией тактического ядерного оружия на территории аннексированного Крыма.
По данным экспертов, на обустройство тактического ядерного оружия в Крыму указывает, что на полуострове восстановлена инфраструктура для поддержки функционирования такого оружия и создано специальное подразделение ВС РФ.
Об этом рассказала гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова во время брифинга.
"О потенциальном размещении там тактического ядерного оружия, почему такие опасения есть? Потому что в Крыму восстановлена инфраструктура, которая поддерживает функционирование такого оружия. И даже создано специальное подразделение в российской армии, которое должно заниматься обслуживанием таких военных объектов на территории Крыма", – подчеркнула Фролова.
Напомним, Россия боится новых ударов по оккупированному Крыму. Для этого она выводит свою авиацию с полуострова, а системы противовоздушной обои стягивает. Согласно секретному отчету НАТО, часть самолетов Россия перебрасивает обратно на свою территорию, остальные — разбрасывает по всему полуострову.
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