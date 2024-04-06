Россия могла сбить свой Су-27 над Крымом в марте — разведка Британии

РФ могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Как тогда сообщили в РФ, действовавший над Крымом самолет Су-27 был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня". Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил.

Как отмечают британские аналитики, 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

" Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они нечаянно задействуют своих собственных пилотов и самолеты", — говорится в сводке.

Разведка добавила, что подобные случаи подтверждают влияние действий Украины.

Напомним, утром 12 марта в Сети распространилась информация об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. В ГУР прокомментировали слухи.

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