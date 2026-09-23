Россия морит Олешки голодом, а там до сих пор остаются дети: что сейчас происходит в городе

Олешки

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Во временно оккупированных Олешках Херсонской области до сих пор находятся 47 несовершеннолетних. Ситуация в городе остается сложной, а Украина пытается привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной ситуации.

Об этом на брифинге сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин, передает «Укринформ».

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По его словам, информацию о детях подтвердила глава Олешковской городской военной администрации, с которой он общался накануне.

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«По данным военной администрации, там есть дети. Мы говорим о 47 несовершеннолетних», — отметил Безгин.

Министр подчеркнул, что ситуация в Олешках остается тяжелой. По его словам, вопрос гуманитарной катастрофы в городе должен подниматься как на уровне украинских государственных структур, так и в международном поле.

Безгон также отметил, что гуманитарный коридор из Олешек потенциально может проходить через территорию, которая находится под контролем российских оккупантов.

В то же время, Украина пытается помогать людям, которые остались в городе. В частности, для доставки еды местным жителям используются беспилотники.

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«Ситуация тяжелая, но думаю, что сегодня этот вопрос будет поднят и на самом высоком уровне с точки зрения политической коммуникации», — сказал Безгин.

Как мы писали, в оккупированных Олешках в Херсонской области остаются примерно 2–4 тысячи человек, которые фактически оказались в блокаде. По данным Bild и украинских источников, город долго не получает стабильных поставок пищи, а выезд для гражданских почти невозможен. По мере приближения холодов запасы продуктов заканчиваются, а гуманитарная ситуация ухудшается. Украинские власти и международные организации пытаются добиться эвакуации, однако Россия, по данным издания, не соглашается на гуманитарный коридор.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в оккупированных Олешках и районе остаются более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, страдающих нехваткой пищи, воды и медикаментов. Из-за отсутствия согласованной эвакуации люди пытаются самостоятельно покинуть город, в том числе идут через заминированные поля, рискуя попасть под обстрелы или удары дронов.

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