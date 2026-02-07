- Дата публикации
Категория
Украина
Россия мощно атаковала ТЭЦ и энергосеть на Прикарпатье: в области массовые отключения света
На Прикарпатье из-за повреждений энергетики ужесточились графики отключений света.
Ночью и утром в субботу, 7 февраля, армия Российской Федерации нанесла массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект.
Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применено 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии», — подчеркнула она.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пока известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.
Ситуация в энергетике
«Прикарпатьеоблэнерго» сообщило, что повреждения получили сети Ивано-Франковской области.
Из-за атаки полностью были обесточены два населенных пункта, а также два — частично (более 500 потребителей). Кроме того, повреждения получили также линии электропередачи. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией аварии.
Отметим, что министр энергетики Денис Шмигаль сообщал, что в Ивано-Франковской области под атаку попала Бурштынская ТЭЦ. Под ударом находились подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети страны.
Как сообщалось, на Прикарпатье целое утро раздавались сильные взрывы. Армия РФ атаковала город Янтарь крылатыми ракетами и дронами. Под прицелом оказалась местная теплоэлектростанция.
Также взрывы произошли в Ивано-Франковске. Власти областного центра заявили о тяжелой ситуации в энергосистеме после обстрела. Мэр Руслан Марцинкив подчеркнул, что графики отключений могут быть жесткими, а также попросил людей запастись водой.