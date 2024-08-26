Россия мощно атакует ракетами и БПЛА: по всей Украине вводят отключение света

Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют, отметил в компании.
На фоне массовой атаки России "Укрэнерго" вводит экстренные отключения света по Украине.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 26 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В разных городах раздавались взрывы, работало ПВО. К сожалению, есть погибшие.
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