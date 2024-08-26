Россия мощно атакует ракетами и БПЛА: по всей Украине вводят отключение света

Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют, отметил в компании.

На фоне массовой атаки России "Укрэнерго" вводит экстренные отключения света по Украине.

Об этом сообщает ДТЭК.

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"Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть заранее спрогнозированы, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В разных городах раздавались взрывы, работало ПВО. К сожалению, есть погибшие.

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