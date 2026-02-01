Ракетная атака на Украину / © ТСН.ua

Объявленное на время переговоров энергетическое перемирие не будет мешать России продолжать свои атаки на энергосистему Украины, не применяя при этом ракеты или дроны. Угрозу могут представлять кибератаки.

Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Павел Белоусов в комментарии «Киев24».

Он отметил, что обещание государства-агрессора временно не наносить ракетно-дроновых ударов по украинской энергетике не означает, что для этого не будут применены другие средства, в частности кибератаки. При этом последствия от ударов в цифровом пространстве, по словам эксперта, могут быть не менее разрушительными.

«Мы имеем, к сожалению, не один пример того, что кибератаки останавливали и теплоснабжение, и раньше это все довольно серьезно влияло на энергетический сектор. Кибератаки никуда не денутся, и они усилятся», — подчеркнул Павел Белоусов.

Он добавил, что использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать и улучшить создание фишинговых рассылок и ускорить поиск уязвимостей, что значительно повышает риски успешных взломов во время вражеских кибератак.

Напомним, ранее эксперты и источники сообщали, что масштабное отключение света в Украине в субботу, 31 января, могло произойти из-за российской диверсии или кибератаки в соседней Молдове или даже Румынии. Именно разрыв в электроснабжении между этими странами стал началом блэкаута.

Однако в Минцифры заявили, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины, произошедшая 31 января, не была вызвана кибератакой.