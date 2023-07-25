Россия может атаковать гражданские корабли в Черном море — МИД Великобритании

Так, Россия может усилить свою кампанию по уничтожению экспорта продовольствия из Украины, нацелившись на гражданские корабли в Черном море.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы осветим это недобросовестное поведение в СБ ООН. Россия должна прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия и вернуться к соглашению", – подчеркнул он .

Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор выходит из нее.

Решение прокомментировал глава Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным в августе.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что государства-члены ООН должны твердо потребовать от России возобновления участия в соглашении. "Голодные игры" следует немедленно прекратить.

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