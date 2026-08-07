Россия может атаковать из Беларуси: командир назвал тревожный сценарий

Денис Капустин / © Фото из открытых источников

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Есть вероятность, что российские войска могут открыть новый фронт на границе с Черниговской или Сумской областями, используя территорию Беларуси.

Об этом заявил командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин в интервью Новости.LIVE.

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Наступление России из Беларуси: Капустин назвал возможный сценарий

По словам командира РДК, опасность вторжения со стороны Беларуси снова становится реальной. Он отметил, что после 24 февраля 2022 г. для него не существует нереалистичных сценариев развития событий.

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«Я думаю, что мобилизация — это действительно попытка нарушить определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, может быть, нас ждет открытие нового фронта, где Чернигов, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нам предстоит нападение с той стороны. Это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил», — пояснил он.

Комментируя ситуацию в соседней стране и уровень контроля со стороны Кремля, командир РДК указал на недавние переговоры между российским и белорусским руководством. По его мнению, это свидетельствует о давлении на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Вместо этого их встреча длилась целых 2 дня. Мы можем только догадываться, конечно, что происходило. Но, судя по всему, Владимир Владимирович убеждал Лукашенко в том, что вариантов у него нет», — отметил Капустин.

Кроме того, командир РДК добавил, что на территории Беларуси фиксируются текущие военные приготовления.

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«Там сейчас какие-то учения ТРО проходят на территории Беларуси. Формирование десантно-штурмовых групп», — отметил Капустин.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Госпогранслужбе Украины опровергли слухи о якобы подготовке России к новому вторжению через Черниговскую область, которые массово распространялись по Telegram-каналам.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФ планирует использовать Черниговскую область для вероятного наступления или предпринять у границы демонстративные действия, чтобы заставить ВСУ перебросить силы из других горячих направлений.

Как рассказал заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, осенью российские войска, вероятнее всего, бросят главные силы на захват Константиновки, Славянска и Краматорска.

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К слову, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что российский фюрер Владимир Путин готовит новую масштабную мобилизацию в России, привлекая к войне сотни тысяч военных. Такой сценарий будет представлять значительную опасность.

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