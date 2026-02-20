ТСН в социальных сетях

Россия может атаковать водоснабжение городов-миллионников весной и летом: перечень целей

Эксперт назвал приоритетные цели российских обстрелов в ближайшие месяцы.

Водоснабжение может оказаться под угрозой из-за вражеских обстрелов

Водоснабжение может оказаться под угрозой из-за вражеских обстрелов / © Shutterstock

Российские оккупанты могут сменить приоритеты обстрелов и сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, которые снабжают украинцев водой.

Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» сообщил Иван Якубец, командующий Аэромобильными войсками ВСУ (1998–2005 гг.).

Кто в зоне риска?

По словам эксперта, враг будет целиться в места с наибольшей скученностью населения, чтобы создать гуманитарный кризис. Основные цели распределены по категориям:

  • Первая категория: города-миллионники — Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

  • Вторая категория: областные центры Украины.

  • Промышленность: удары по заводам, стратегическим предприятиям и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как противодействовать угрозе?

Якубец отметил необходимость усиления обороны северных границ. В частности, он предлагает:

  1. Установить препятствия РЭБ вдоль границы с Беларусью.

  2. Блокировать навигационные сети, чтобы максимально усложнить движение российских дронов.

Напомним, по данным аналитиков, российская армия перестала распылять силы и теперь бьет точечно, чтобы прорвать украинскую противовоздушную оборону.

