- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия может атаковать водоснабжение городов-миллионников весной и летом: перечень целей
Эксперт назвал приоритетные цели российских обстрелов в ближайшие месяцы.
Российские оккупанты могут сменить приоритеты обстрелов и сосредоточиться на объектах критической инфраструктуры, которые снабжают украинцев водой.
Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» сообщил Иван Якубец, командующий Аэромобильными войсками ВСУ (1998–2005 гг.).
Кто в зоне риска?
По словам эксперта, враг будет целиться в места с наибольшей скученностью населения, чтобы создать гуманитарный кризис. Основные цели распределены по категориям:
Первая категория: города-миллионники — Киев, Одесса, Харьков и Днепр.
Вторая категория: областные центры Украины.
Промышленность: удары по заводам, стратегическим предприятиям и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК).
Как противодействовать угрозе?
Якубец отметил необходимость усиления обороны северных границ. В частности, он предлагает:
Установить препятствия РЭБ вдоль границы с Беларусью.
Блокировать навигационные сети, чтобы максимально усложнить движение российских дронов.
Напомним, по данным аналитиков, российская армия перестала распылять силы и теперь бьет точечно, чтобы прорвать украинскую противовоздушную оборону.