Россия может чаще атаковать запад Украины: Марцинкив назвал возможные цели

Марцинкив о российских атаках / © tsn.ua

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Утром в воскресенье, 13 сентября, Ивано-Франковск оказался под ударом вражеских «Шахедов». Целью атаки стала гражданская инфраструктура города, однако благодаря силам ПВО и четким действиям Вооруженных Сил, масштабные разрушения удалось предотвратить. По имеющимся данным, россияне могут чаще атаковать западные области Украины.

Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Россияне могут чаще атаковать запад Украины: что говорит Марцинкив

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что в результате последней российской атаки известно о повреждении окон в Ивано-Франковске.

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Также известно о раненом мужчине, которого доставили в больницу.

«Имеем сегодня такую информацию, что, к сожалению, удары по западу Украины могут быть несколько чаще. Мы видим, что удары идут по всему западу страны», — говорит Марцинкив.

Он добавил, что россияне могут атаковать логистику и транспортные сообщения на западе страны.

Мэр призвал людей обустраивать самые простые укрытия в многоквартирных домах и напомнил о компенсации от города до 500 тысяч гривен.

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«Все учебные заведения в ночное время и по выходным открыты — можете пользоваться их укрытиями», — добавил Марцинкив.

Тернополь пережил массированную атаку: что известно

Напомним, утром в воскресенье, 13 сентября, российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по Тернополю. По словам главы Тернопольской ОВА Тараса Пастуха, силы ПВО смогли сбить большинство вражеских БпЛА.

В результате атаки были поражены объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. На месте попаданий работали спасатели ГСЧС, которые уже ликвидировали пожар. Пока известно об одном пострадавшем, которому оказывают медицинскую помощь.

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