Россия может готовить массированную атаку на Одессу: в ВСУ назвали даты

Страна-агрессор Россия может готовить массированный удар по Одессе на 2 мая. В последнее время оккупанты не совершали атак по региону.

Об этом во время брифинга рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет "УНИАН".

"Нельзя исключать, что они (россияне – Ред.) готовят отсроченный ракетный удар, типа шокового воздействия. Мы помним, что для Одессы являются знаковыми датами 2 мая и 9 мая. Это даты, к которым враг может подготовиться тщательно", – выразилась Гуменюк.

По ее словам, также отсутствие обстрелов Одессы может быть вызвано мощным штормом в Черном море и нехваткой ракет у окупантов.

Напомним, ранее в Вооруженных Силах Украины информировали, что российская армия может готовить ракетный удар по Украине на Пасху. Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат, что возможны провокации РФ и в первые дни мая.

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