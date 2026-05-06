Россия может готовить новые массированные удары: Андрющенко предупредил об опасности

Угроза обстрела / © ТСН

Реклама

В ближайшие дни в Украине может возрасти угроза массированных российских атак с применением ракет и ударных беспилотников. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно относиться к собственной безопасности.

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире День.LIVE.

По его словам, подобная тактика уже неоднократно повторялась со стороны России. Он отметил, что перед объявлением так называемых «перемирий» оккупанты часто прибегают к масштабным обстрелам.

Реклама

Он отметил, что делает такие выводы, анализируя предыдущие действия российской армии, а не на основе разведывательной информации. Также эксперт обратил внимание, что от предыдущего большого комбинированного удара уже прошло определенное время.

По словам Андрющенко, российская армия могла накопить ресурсы для новых атак, в частности ракеты различных типов и дроны. Руководитель Центра изучения оккупации также призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

«Опять же, если посмотреть, когда был предыдущий большой обстрел с применением гибридных атак, ракет всех видов и „шахедов“, то, судя по всему, мы как раз подошли к той точке, когда неделю, две, полторы, возможно, они будут это делать, поскольку у них есть возможности, и производственные они накопили. Поэтому действительно стоит быть очень внимательными», — подчеркнул Андрющенко.

Он выразил надежду на эффективную работу украинской противовоздушной обороны и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Реклама

«Просто надо реагировать на воздушные тревоги. Осторожнее, скажем так, да, внимательнее», — добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, Россия сорвала режим прекращения огня, который должен был начаться после 00:00 6 мая. По словам президента Украины Владимир Зеленский, было зафиксировано 1820 нарушений тишины.

Новости партнеров