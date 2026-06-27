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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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397
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Россия может готовить операцию под чужим флагом для нападения на НАТО: Сикорский сделал тревожное заявление

Польский министр не исключил, что подобный сценарий может быть реализован в ближайшие два года.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия может прибегнуть к «сделке под чужим флагом», чтобы оправдать нападение на страну НАТО.

Об этом Сикорский рассказал в интервью CBS News.

Польский министр не исключил, что подобный сценарий может быть реализован в ближайшие два года.

«Я не исключаю, что россияне могут организовать какую-то операцию под чужим флагом на территории России, чтобы получить повод для удара по одной из стран НАТО», — сказал он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что международное сообщество должно четко дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что «мы знаем, что он затеял, что нас не обманешь и что это будет абсолютно неприемлемо, и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО».

Отметим, что 26 июня издание The Guardian со ссылкой на западные источники писало, что Россия готовит военные провокации в странах Балтии или в Польше на фоне усиления давления из-за дальнобойных ударов Сил обороны Украины по российским городам.

Латвийская разведка заявила, что видит признаки подготовки РФ к военным провокациям против Эстонии, Латвии, Литвы или Польши. Однако это не станет полномасштабным вторжением, уточнили источники газеты.

В то же время, президент Финляндии Александр Стубб высказывал мнение, что Россия в ближайшее время не планирует проверять действие статьи 5 НАТО путем прямого нападения на государства Альянса.

Напомним, Россия готовит гибридные атаки на восточном фланге НАТО из-за изоляции Путина. Об этом сообщает разведка Латвии. В частности, Москва рассматривает возможность проведения военных провокаций против стран Балтии или Польши.

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Дата публикации
Количество просмотров
397
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