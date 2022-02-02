Россия может использовать кибератаки, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине — США

В последнее десятилетие Россия использовала кибератаки как ключевой компонент своей силы.

Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки как метод дестабилизации ситуации в Украине для дальнейшего вторжения в страну.

Об этом она сказала в среду, 2 февраля, во время встречи с европейскими коллегами в Брюсселе, пишет Reuters.

Также читайте С начала года хакеры атаковали украинскую власть более 120 раз: в СБУ сообщили детали

"Мы предупреждали в течение недель и месяцев, публично и приватно о потенциальных атаках. Россияне в течение последнего десятилетия использовали киберпреступность как ключевой компонент своей силы, в том числе и в Украине ", — заявила Нойбергер.

Следует отметить, что представители ЕС и НАТО собрались в Брюсселе специально для того, чтобы обсудить кибератаку на украинские правительственные сайты, которая произошла в декабре прошлого года.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В то же время глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что от атаки в общей сложности пострадали 22 сайта органов государственной власти, для 6-ти из которых был нанесен значительный ущерб информационным системам. 70 сайтов были отключены по указанию сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Важная информация утрачена не была.

Читайте также: