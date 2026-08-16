Война России против Украины / © ТСН

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Президент России Владимир Путин заявил, что в результате войны в Украине государство-агрессор, как минимум, должно получить полный контроль над Донбассом. Если российской армии не удастся достичь этой цели к осени 2027 года, перспективы мирных переговоров могут существенно возрасти.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

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В то же время, по оценке издания, на данный момент мало что свидетельствует о готовности Путина к серьезному переговорному процессу.

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В Москве по-прежнему рассматривают контроль над Донбассом как одно из ключевых условий возможного урегулирования войны в Украине.

Европа хочет оказывать влияние на предстоящие переговоры

Европейские государства опасаются, что договоренности по Украине могут быть достигнуты без их участия в рамках переговоров между Вашингтоном и Москвой. Поэтому они стремятся заранее определить свою роль в будущем дипломатическом процессе.

По данным NYT, Великобритания, Франция и Германия считают себя основными европейскими участниками переговоров в поддержку Украины. К консультациям также планируется привлечь Польшу, Италию, скандинавские и другие европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, как отмечает издание, также настаивает на том, чтобы Европа была представлена за столом будущих переговоров.

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Москва не проявляет готовности к диалогу

Европейские представители уже пытались поддерживать дипломатические каналы связи с Россией. В то же время после контактов с российскими чиновниками в ЕС признали, что убедительных признаков готовности Москвы к серьёзным переговорам пока нет.

При этом в европейских столицах опасаются, что Москва может использовать эту тему переговоров для раскола западных союзников. Именно поэтому европейские чиновники подчеркивают необходимость координации с США и участия Украины и европейских государств в любом будущем процессе.

2027 год может стать важным моментом

Таким образом, осень 2027 года, согласно нынешним оценкам, может стать своеобразной отправной точкой, после которой дипломатический сценарий станет более вероятным — если Россия не сможет реализовать заявленную Путиным цель по полному захвату Донбасса.

Однако это не означает автоматического начала переговоров. Их перспективы будут зависеть от ситуации на фронте, позиций Москвы, Киева, Вашингтона и европейских государств, а также от того, сохранится ли готовность Запада координировать общую политику в отношении России.

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Напомним, Россия неожиданно заявила о готовности возобновить мирные переговоры с целью прекращения войны в Украине. Однако в Кремле выдвинули условие, что будут рассматривать предложения исключительно от американской стороны.

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