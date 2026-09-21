Блэкаут

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Украина готовится к самой сложной зиме с начала вторжения. Из-за возможных обстрелов и нехватки ПВО люди запасаются дровами и планируют переезд в села, а правительство ищет поддержку на Западе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Угроза блэкаутов и отключение отопления: как украинцы готовятся к зиме

Издание называет центральное отопление самым слабым местом украинских городов. Если Россия разрушит теплоэлектростанции, люди останутся без тепла. Чтобы трубы не лопнули от мороза, из них придется сливать воду.

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Именно это произошло минувшей зимой на столичной Троещине. Там в 20-градусный мороз сотни тысяч жителей остались без тепла, света и воды.

Учитывая прошлые блэкауты, люди действуют заранее. Киевлянка Анна Сторож перебралась из столичной многоэтажки в сельский дом с печью. Она отметила, что отсутствие электричества для нее не проблема, а вот жить без отопления она не сможет.

По словам женщины, паника среди покупателей повысила цены на дрова на 70–80%. Координатор Greenpeace Украина Марин Абрамян также планировала переезд из города, однако испугалась непредвиденных обстрелов. Она уже дважды бежала от войны — из Нагорного Карабаха и Донецка, и на основе собственного опыта называет жизнь без воды самым страшным испытанием.

Потребность Украины в ПВО Patriot и «Пунктах незламности»

Украинское правительство готовится к худшим сценариям. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, планируется расширение сети «Пунктов незламности» — укрытий с генераторами, где можно согреться и получить горячую еду. Также Киев призывает партнеров отправлять ремонтные бригады для возобновления сетей.

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«Единственное, на что я не рассчитываю, это на более мягкую погоду», — подчеркнул он.

Главной потребностью Украины остается защита неба. С августа Россия экономит баллистические ракеты, применяя преимущественно дроны, что указывает на возможное накопление оружия для зимних ударов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для защиты зимой Украине нужно не менее 300 перехватчиков Patriot, и предложил США продать часть своих резервов.

«Америка могла бы пополнить свои запасы, и мы могли бы пережить зиму», — подчеркнул он.

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Кроме того, Зеленский сообщил о планах встретиться с Дональдом Трампом во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что эта встреча может многое изменить, а ключевыми темами станут «энергетическая и продовольственная безопасность и защита человеческой жизни».

Оценки союзников: от тревоги до поддержки

Европейские лидеры, которые соберутся в Нью-Йорке, планируют лоббировать вопросы предоставления Киеву дополнительных систем Patriot и финансовой помощи. Германия и ряд других стран уже пообещали передать комплексы и ракеты из своих запасов.

Несмотря на это, среди союзников есть опасения. Некоторые чиновники ЕС выражают обеспокоенность, что Украина может проиграть войну, если не выстоит этой зимой. В то же время представители НАТО настроены менее пессимистично, считая, что Киев справится с трудностями.

Представитель Минобороны США Элбридж Колби во время встречи Контактной группы отметил, что союзники должны реально оценивать ситуацию.

«Мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война», — отметил он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск назвал текущую ситуацию самой критичной. Он отверг возможность быстрого мира, ссылаясь на данные разведки.

«Россияне не заинтересованы — по крайней мере, до конца зимы — в каких-либо серьезных переговорах. Они убеждены, что зима будет трагически критичной для Украины», — заявил он.

Несмотря на сложные прогнозы, украинцы остаются устойчивыми. По словам Анны Сторож, люди годами готовились к ухудшению ситуации, поэтому сейчас не испытывают полного отчаяния.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Херсон этой зимой может столкнуться с проблемами с отоплением. Городские теплосети готовы к работе, однако генерирующие мощности находятся в крайне сложном состоянии.

Ранее мы писали, что ситуация с отоплением на левом берегу Киева зимой 2026 года может быть лучше, чем в прошлом. В случае новых атак на ТЭЦ правительство планирует привлекать дополнительных специалистов.

Также в Киеве отопительный сезон может начаться минимум на две недели позже привычных сроков из-за неготовности части инфраструктуры. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук.

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