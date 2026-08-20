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- Украина
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Россия может накрыть ударами весь запад Украины: эксперты назвали опасные дроны
Вечером 18 августа реактивный БпЛА долетел до запада Украины и был сбит в Ровенскую область. По предположениям экспертов, это был БПЛА «Герань-5».
Вечером 18 августа реактивный БпЛА долетел на запад Украины. Его сбили на юге Ровенщины. Эксперты считают, что это означает, что Россия действительно может атаковать западные области дронами «Герань-4» и «Герань-5».
Об этом сообщают военные эксперты Defense Express.
Какой реактивный дрон РФ мог атаковать Ровенскую область — версия экспертов
По информации Воздушных сил, 18 августа реактивный российский дрон был замечен во время полета мимо Тернопольской области в сторону Дубна в Ровенской области. Однако в ПС не указали конкретный тип БПЛА.
«Несмотря на информацию о том, что реактивные дроны могут достичь западных областей Украины, как создается впечатление из количества публикаций и комментариев, это стало определенной неожиданностью для общества. Хотя возможности российских реактивных БПЛА публиковались и раньше», — отмечают в издании.
Для „Герань-4“ указана дальность в 770 км, которую этот дрон может преодолеть на крейсерской скорости 320 км/ч в течение 2,2 часов. А для „Герань-5“ составляет 950 км, а крейсерская скорость оценена в 450-600 км/ч.
Эксперты предполагают, что исходя из характеристик, приведенных ГУР, «Герань-5» вполне могла преодолеть расстояние до Ровенской области и пролететь около 900 км с пусковой площадки в оккупированном Крыму.
Однако такие запуски могут быть и из Брянской области, в частности с пусковой площадки «Асовица», которая развернута всего в 35 км от границы. В таком случае по прямой «Герань-5» может долететь почти до всей территории Украины.
Могут обходить украинское ПВО
В то же время, такая цель будет относительно легкой для украинского ПВО, поскольку будет двигаться прямолинейно и на не слишком малой высоте. Поэтому, по мнению экспертов, заявленную дальность полета Герань-4 и Герань-5 следует воспринимать как максимальную. Реальная глубина их удара может быть на 30–50% меньше, ведь такие дроны способны лететь по сложным маршрутам, используя особенности рельефа и обходя районы сосредоточения украинского ПВО.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, в ночь на 20 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив целый арсенал оружия. По данным Воздушных сил, на города летели «Ониксы», «Цирконы», «Искандеры», реактивные дроны и прочее.
В Киеве последствия атаки фиксируют в трех районах — в Соломенском, Святошинском и Дарницком. По информации властей, больше всего погибших в Соломенском. Спасатели продолжают разбирать завалы на двух локациях.