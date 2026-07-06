"Россия может нанести новую массированную атаку хоть на следующий день": Игнат сделал тревожное предупреждение

Атака РФ, воздушная тревога / © ТСН

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Во время массированной российской атаки на Киев украинским силам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни одну баллистическую ракету, а также шесть противокорабельных ракет «Циркон». Основной причиной дефицит ракет для зенитных комплексов Patriot.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинское ПВО в который раз почти полностью справилось с крылатыми ракетами, однако ситуация с баллистическими целями остается значительно более сложной. Дело в том, что эффективность защиты от баллистических ракет напрямую зависит от наличия достаточного количества ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

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«Проблематика существует. Президент говорил, что ведется вся возможная работа. Основное для нас действительно ракеты для систем Patriot, чтобы защитить стратегические объекты государства и мирные города», — отмечает Игнат.

Игнат объяснил, что враг наносит удары по столице волнами с небольшими паузами. РФ одновременно запускает множество ракет и беспилотников, пытаясь перегрузить и истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Комментируя тот факт, что предыдущая массированная атака на Киев произошла всего четыре дня назад, Игнат отметил, что Россия изменила тактику ударов. По его словам, раньше между подобными массированными обстрелами обычно происходило больше времени. В то же время, сейчас нельзя исключать, что враг способен повторить атаку уже завтра.

«Они могут нанести удары и на следующий день. Надо быть готовым к таким вариантам, что противник может повторить атаку. Игнорировать воздушную тревогу не нужно. Но их возможности не безграничны. Если бы они могли обстреливать нас каждый день, то делали это», — подчеркнул Игнат в эфире телемарафона.

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По его мнению, такая периодичность может свидетельствовать о намерениях влияния на некоторые процессы, которые сейчас будут происходить.

Напомним, в ночь на 6 июля РФ атаковала Украину 68 ракетами и 351 беспилотником разных типов. В частности, враг применил шесть противокорабельных ракет «Циркон»/«Оникс», 23 баллистических ракеты «Искандер-М»/С-400, 33 крылатых ракеты Х-101, шесть крылатых ракет «Калибр», а также 351 ударный дрон типа Shahed, «Гербери», «Гербери». Украинская ПВО обезвредила 37 ракет и 326 беспилотников. В частности, была сбита 31 крылатая ракета Х-101, шесть крылатых ракет «Калибр» и 326 вражеских БпЛА.

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