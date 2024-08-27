Россия может нанести новый удар по Украине в ближайшее время: эксперт назвал причины

Россия 26 августа запустила по Украине почти все имеющееся ракетное оружие, которое изготовила после массированной атаки 8 июля.

Российские захватчики в ближайшее время могут нанести дополнительный доразведочный ракетный удар по Украине.

Такое мнение в эфире Эспрессо выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он заявил, что атака, которая произошла 26 августа, действительно могла готовиться на День независимости, но россияне отстали от графика из-за того, что украинские военные провели ряд операций на российских аэродромах.

"Мы видели, как системно наносятся удары аэродромах по тактической авиации, стратегической авиации, и им постоянно приходилось перемещать свои самолеты, менять место дислокации боекомплекта, то есть все это отсрочило, не дало им возможности осуществить этот удар именно на 24 августа", — рассказал он .

Коваленко заявил, что Россия запустила по Украине почти все имеющееся ракетное оружие, которое изготовила после массированной атаки 8 июля.

"Но в общем если посмотреть на период между 8 июля и 26 августа, почти весь боекомплект, который россияне имели возможность за этот период произвести на своем производстве полностью готовую продукцию, отправить на аэродромы, то она почти полностью совпадает с тем количеством, которое было задействовано. Поэтому будут ли в будущем такие удары со стороны российских оккупантов — да, будут, они будут продолжать эти массированные удары. раз в полтора месяца, именно в таком масштабе", – отметил он.

Также эксперт высказал предположение, что в ближайшее время российские захватчики нанесут новый удар по Украине, но он будет значительно меньше.

"Если же говорить о ближайшем времени, краткосрочной перспективе, в ближайшие дни они могут провести доразведочный удар. Но это ограниченным боекомплектом, значительно меньшим, менее мощным, но они могут его провести именно в формате доразведывательной деятельности. Сейчас они сделают выводы, какие объекты они поразили, какие объекты насколько повреждены. И потом могут второй волной, даже этой ночью, через 48 часов, через 72 часа, пока это актуально, они могут организовать доразведочный удар, но, опять же подчеркиваю, значительно меньшим количеством боекомплекта., ограниченным количеством", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на удары РФ.

Кроме того, мы также информировали, что в Польше во время утренней атаки РФ по Украине упал "неопознанный объект".

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