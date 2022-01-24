Россия может напасть на Украину в феврале: командующий ООС назвал потенциальную дату

Сейчас ситуация на границах Украины и России обостряется.
Российская Федерация может начать широкомасштабное вторжение в Украину после завершения зимних Олимпийских игр – 20 февраля.
Такое мнение высказал командующий ООС Александр Павлюк в интервью The Times.
По его словам, на военной базе в Попасной, вблизи линии фронта, Россия разместила 54 боевых тактических группы, в том числе 36 баллистических ракет средней дальности "Искандер", некоторые из которых, по его данным, находятся в зоне действия Киева.
"Среди разных сценариев — 20 февраля — отмечается как потенциальная дата начала вторжения. Именно тогда заканчиваются зимние Олимпийские игры в Пекине, и 69-летний президент Путин, стремящийся остаться в хороших отношениях с Китаем, не желает запятнать это событие", — сказал Павлюк. .
Также, как он отметил, после 20 февраля завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.
Следует отметить, из-за угрозы вторжения войск России Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на экстренное заседание на понедельник, 24 января.
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